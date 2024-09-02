フィンランド滞在時の経験を基に、蔵王山麓でアウトドアサウナブランド「SaunaHax(TM)(サウナハックス)」を開発・製造するZettaHaxは、岐阜県大垣市のライフと業務提携をしました。 ZettaHax「第6回サウナフェア」  フィンランド滞在時の経験を基に、蔵王山麓でアウトドアサウナブランド「SaunaHax(TM)(サウナハックス)」を開発・製造するZettaHaxは、岐阜県大垣市のライフと業務提携をしました。 また、2024