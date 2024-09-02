【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）のリーダー、ＲＭ（アールエム）が、６日に発売される米ラッパーのミーガン・ザ・スタリオンの新曲「ＮｅｖａＰｌａｙ」にフィーチャリング参加した。ミーガン・ザ・スタリオンは２日、自身のインスタグラムを更新し、「ＮｅｖａＰｌａｙ」を発売すると明らかにし、画像を投稿した。画像には青い髪のミーガンと、ミーガンの後ろで正面の方を振り向くＲＭが描