【モデルプレス＝2024/09/02】JAEJOONG（ジェジュン）が設立したマネジメント会社・iNKODEより、新人ガールズグループ・SAY MY NAME（セイマイネーム）が10月にデビュー。9月2日、公式SNSを通して2人目のメンバーが公開され、注目を集めている。【写真】ジェジュンプロデュースアイドル、エキゾチックな雰囲気放つ金髪美女◆ジェジュン手掛ける「SAY MY NAME」2人目のメンバー公開SAY MY NAMEは、公式SNSを通じて2人目のメンバー・