お笑いコンビ、オリエンタルラジオの藤森慎吾（41）が1日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。婚約前に焦った妻の両親とのエピソードを明かした。藤森は今年4月に元タレントでインストラクターの女性との結婚を発表。昨年12月から同居し、4月に婚姻届を提出した。交際と同時に同居を開始した藤森は妻に「同棲（どうせい）の許可を頂きに、ご両親に会わせて欲しい」と伝えたという。妻の両親に「同棲だ