【ソウル聯合ニュース】韓国統一部は２日、「自由、平和、繁栄の統一朝鮮半島」をテーマとする「第１回国際朝鮮半島フォーラム」を３日にロッテホテルソウル（ソウル市中区）で開催すると発表した。同フォーラムは統一部が２０１０年から開催してきた「朝鮮半島国際フォーラム」を拡大・発展させたもので、潘基文（パン・ギムン）前国連事務総長が基調演説を行う。また、▼自由主義国際秩序と朝鮮半島統一に対する国際社会の合