【パリ＝松本慎平】パリ・パラリンピックは１日、視覚障害を持つ選手の陸上男子１００メートルで、初出場の川上秀太選手（２５）が１０秒８０を出して銅メダルに輝いた。日本パラ陸上競技連盟によると、視覚障害クラスの短距離でのメダルはソウル大会以来、３６年ぶり。健常者の大会で１０秒６１の記録を持つ「二刀流」アスリートでもあり、「うれしさ１の悔しさ９。パラの世界記録と健常者の日本選手権出場を目指したい」と声を