【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■やす子を激励するため「Forever Love」のピアノパフォーマンスを披露！ YOSHIKIが8月31日、グランドハイアット東京で開催されたYOSHIKIの“世界一豪華なディナーショー”『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2024 in TOKYO JAPAN』が華々しくフィナーレを迎えた。10周年を迎えた今回は、1席30万円の「VIP Premium パッケージ」が用意されたが、瞬く間にソ