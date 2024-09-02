★梅沢富美男のたまげたランキング★これまで何度も買い物ロケをしてきて良いものを見極める目を持った買い物の達人、梅沢富美男が新生活に役立つ商品をとことんチェックして驚き度合をランキング形式にする今回のテーマは「文房具」【出演者】菅未里（文具ソムリエール）・コットン 西村真二・木村沙織・梅沢富美男・藤田ニコル 【今回ご紹介した場所】THE CAMPUS（コクヨ 品川オフィス）【今回ご紹介した商品】★ペン部門１