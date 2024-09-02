2日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝145円93銭前後と、前週末午後5時時点に比べ1円00銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝161円20銭前後と62銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース