アイドルグループ・なにわ男子の大西流星が主演を務める、映画『恋を知らない僕たちは』(公開中)の本編・メイキング映像が2日、公開された。映画『恋を知らない僕たちは』○映画『恋を知らない僕たちは』本編&メイキング映像公開今回公開されたのは、同作のクライマックスであるクリスマスライブで軽音部の太一(猪狩蒼弥)が、バンドメンバーとともに“好きな人のために”曲を披露する本編映像と、クランクイン前と本番直前の猪