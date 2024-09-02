ケイタ マルヤマ(KEITA MARUYAMA)から、ブランド30周年を記念した“パンダ型”のクッキー缶が登場。2024年9月2日(月)より順次、伊勢丹新宿店ほかにて発売される。ブランド30周年記念「パンダクッキー缶」ケイタ マルヤマの「30周年記念パンダクッキー缶」は、ブランドを象徴する“パンダ”をかたどったキュートな限定クッキー缶。桃を持った愛らしいパンダ型の缶の中に、9種ものバラエティ豊かなクッキーを詰め合わせた。ほんのり