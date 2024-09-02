【「ソード・ビストロVR」アーリーアクセス】 9月11日開始予定 通常価格：500円 プレイ人数：1人 ゲームオンは、PCVR（Meta Quest 2, Meta Quest Pro, Meta Quest 3 など）用AI異世界料理リズムアクション「ソード・ビストロVR」のアーリーアクセスを9月11日に開始する。通常価格は500円。