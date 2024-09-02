【モデルプレス＝2024/09/02】GENERATIONS（ジェネレーションズ）が9月1日、東京・味の素スタジアムで開催された音楽イベント「a-nation 2024」に出演した。【写真】GENERATIONS、6人体制初の「a-nation」◆GENERATIONS、Da-iCEとスペシャルコラボ舞台裏の様子がスクリーンに映し出された冒頭から歓声が沸いたGENERATIONSのステージ。『エンドレス・ジャーニー』や、EXILEのカバー『SUMMER TIME LOVE』と爽快なサウンドでクールダ