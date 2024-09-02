【AFP＝時事】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）は1日、男子シングルス4回戦が行われ、大会第20シードのフランシス・ティアフォー（Frances Tiafoe、米国）は6-4、7-6（7-3）、2-6、6-3で第28シードのアレクセイ・ポピリン（Alexei Popyrin、オーストラリア）を退け、準々決勝進出を決めた。これでティアフォーは、2000年以降の全米オープンで準々決勝に3度以上進出した米男子選手として、アンドレ・アガ