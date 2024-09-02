2024年9月2日、翼和希さんがOSK日本歌劇団トップスターに就任しました。8月に退団した前トップスター・楊琳からバトンを受け継ぎます。お披露目公演は、2025年6月に大阪松竹座での「レビュー春のおどり」、8月に東京・新橋演舞場で「レビュー 夏のおどり」となります。これに先駆け、2024年10月から4月にかけて、就任記念公演が国内外で行われる予定です。翼さんは2013年に入団。2024年3月まで放送された朝ドラ『ブギウギ』では主