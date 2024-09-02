中国ビール大手の青島啤酒、１〜６月の純利益は６・３％増山東省青島市にある青島ビール博物館で開かれた青島ビールのグローバルPRイベント。（資料写真、青島＝新華社記者/李紫恒）【新華社北京9月2日】中国ビール大手の青島啤酒が8月30日に発表した2024年6月中間決算は、売上高が前年同期比7.1％減の200億6800万元（1元＝約21円）、純利益が6.3％増の36億4200万元、非経常項目を除く純利益が6.2％増の34億2700万元