シンガーソングライターのコレサワが、最新ミニアルバム『日々愛々』を携えた全国ツアーの追加公演＜コレサワ LIVE TOUR 2024 日々会々々＞を東京・愛知・大阪・福岡にて開催した。TikTokなどのSNSをきっかけに人気上昇中のコレサワ。その勢いを裏付けるように、5月より実施してきたツアーも弾き語り編／バンド編／追加公演ともに全公演ソールドアウト。2024年8月23日（金）東京・Zepp Shinjukuにて行われた追加公演初日では、コレ