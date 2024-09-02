【女子旅プレス＝2024/09/02】東京・代々木公園で屋外最大級の北海道物産展「北海道フェアin代々木」が、2024年10月3日（木）〜10月6日（日）の4日間に渡り開催される。【写真】代々木八幡にかき氷店「茶房 オクノシブヤ」一杯点て抹茶や和三盆練乳、季節限定氷も提供◆秋の風物詩「北海道フェアin代々木」今年も開催第34回目となる「北海道フェア」は、「北海道の旨いを全国に！」をコンセプトに、例年20万人以上が来場する人気屋