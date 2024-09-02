X JAPANのYOSHIKIが8月31日、東京・グランドハイアット東京で計13公演が開催された“世界一豪華なディナーショー”『EVENING／BREAKFAST with YOSHIKI 2024 in TOKYO JAPAN』のフィナーレを迎えた。10月に緊急手術を控え、頸椎の激しい痛みや手のしびれ・痛みに耐え、満身創痍の中、13公演を完遂した。【公演写真】PATAを愛おしそうに抱きしめるYOSHIKI世界一豪華なディナーショーX JAPANの代表曲「Say Anything」「Forever