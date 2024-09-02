北日本広告社は、2024年10月3日(木)〜10月6日(日)の4日間、代々木公園で「第34回 北海道フェアin代々木」を開催！例年20万人以上の方が来場する、北海道の味覚『秋の風物詩』となったイベントを、パワーアップして実施します。 北日本広告社「第34回 北海道フェアin代々木」  タイトル： 第34回 北海道フェアin代々木開催日時： 2024年10月3日(木)〜10月6日(日)4日間10:00〜19:00(雨天決行／荒天中止)※