ハリー・ウィンストンは、ラグジュアリー・ライフスタイルホテルW大阪とのコラボレーションにより、W大阪1階「MIXup(ミックスアップ)」にて、“HARRY WINSTON’s New York”アフタヌーンティーを、2024年10月1日(火)から11月30日(土)まで開催! ハリー・ウィンストン“HARRY WINSTON’s New York”アフタヌーンティー ■“HARRY WINSTON’s New York”アフタヌーンティー期間:2024年10月1日(火)〜11月30日(土)時