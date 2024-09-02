イケメン役者育成ゲーム「A3!」の夏組単独イベント「MANKAIカンパニー presents "Summer Party!" 2024」 イケメン役者育成ゲーム「A3!」。3月に開催された春組のイベントに続いて、夏組単独イベントとなる「MANKAIカンパニー presents "Summer Party!" 2024」が7月20日に森のホール21 大ホール(松戸市文化会館)にて開催された。今回は夏組のリーダーである江口拓也(皇 天馬役)、土岐隼一(瑠璃川 幸役)、山谷祥生(向坂 椋役)、