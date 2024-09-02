ボーイズグループENHYPENの3度目のワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE'」（以下、「WALK THE LINE」）の日本公演が、3都市のドームで開催されることが決定した。【写真】ENHYPENが見せた“大人の色気”ENHYPENは韓国の高陽（コヤン）公演を皮切りに、日本では埼玉、福岡、大阪で3都市6公演のドームツアーを開催する。「WALK THE LINE」はグループ最大規模のワールドツアーだ。韓国で初のスタジアム公演を実施し、
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