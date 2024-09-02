Ｊ２愛媛は２日、元日本代表ＤＦ森脇良太（３８）が２０２４年シーズン限りで現役引退すると発表した。広島県出身の森脇は、広島ユースから２００５年にトップチームに昇格。愛媛への期限付き移籍を経て、１３年に浦和へ完全移籍。２０年から京都、２２年から愛媛でプレーしていた。広島で１２年にＪ１、０８年にＪ２優勝、愛媛では２３年にＪ３優勝と各カテゴリーでタイトルを獲得。浦和時代には１７年のアジア・チャンピオ