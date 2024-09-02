2024年11月2日（土）～10日（日）、東京文化会館でドラマティック・バレエの名作の数々を生みだしたドイツの名門、シュツットガルト・バレエ団が来日公演を行う。上演するのは、同バレエ団出身の巨匠ジョン・ノイマイヤーの名作『椿姫』（音楽：フレデリック・ショパン）と、創設者ジョン・クランコの傑作『オネーギン』（音楽：ピョートル・チャイコフスキー）。秋の来日を前に、8月上旬、第17回〈