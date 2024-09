BIGBANGのSOLのコンサートにG-DRAGON、D-LITEが登場。3人の姿にファンは熱狂した。SOLは8月31日〜9月1日、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで単独コンサート「TAEYANG 2024 TOUR 'THE LIGHT YEAR' IN SEOUL」を開催し、ファンと会った。コンサートの初日にはD-LITEがサプライズ登場し、SOLと一緒にBIGBANGのヒット曲を歌い、感動を与えた。この日の公演でSOLはBIGBANGの「A FOOL OF TEARS」のステージを披露した。その