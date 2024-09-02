ENHYPENが、自身最大規模となるワールドツアーの国内公演『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』を11月9日より3都市6公演で開催する。 （関連：Number_i、ENHYPEN、RIIZE、ME:I、XG、ILLIT……『NHK MUSIC EXPO 2024』出演は注目＆人気の証に？） 本ツアーは、10月5日、6日の韓国 コヤン公演を皮切りにスタートし、日本では埼玉 ベルーナドーム、福岡 みずほPayPayド&#1254