【AFP＝時事】米プロバスケットボール（NBA）のミルウォーキー・バックス（Milwaukee Bucks）に所属するスター選手のヤニス・アデトクンポ（Giannis Antetokounmpo）が、長年のパートナーであるマライア・リドルスプリガー（Mariah Riddlesprigger）さんとの結婚式を母国ギリシャで挙げた。地元メディアが1日に報じた。報道によれば、式はペロポネソス（Peloponnese）半島のピュロス（Pylos）にほど近い高級リゾートで、正教会式