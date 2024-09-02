俳優、歌手として絶大な人気を誇るソ・イングクが、11月に「SEO IN GUK JAPAN FAN MEETING TOUR 2024 [Heart UTOPIA]」を開催する。 【写真】「応答せよ1997」に出演したソ・イングク 9月6日にミニアルバム「SIGnature」の発売を控え、現在全国3カ所で発売記念リリースイベントを行っているソ・イングクの来日ファンミーティングツアーが、早くも11月に決定した。 情報解禁にあわせて、ソ・イングク本