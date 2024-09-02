現地時間の2024年8月30日、AmazonがAIロボティクス企業のCovariantと新しい商業契約を結んだことを発表しました。この契約に伴い、Covariantの創業者とスタッフ25％はAmazonに雇用されることとなります。Amazon hires from AI robotics startup Covariant, licenses technologyhttps://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-covariant-ai-robotsAmazon hires Covariant founders, inks AI licensing dealhttps://www.geek