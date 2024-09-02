パニック障害で活動を中断したことのあるTWICEのジョンヨンが、アルバイトをしながらつらい時期を乗り越えたと明かして話題を集めている。【写真】ジョンヨン＆ジヒョの“プールSHOT”最近、YouTubeチャンネル「カムビョルサ」には、「カンナムの家に押し入ったら、サンファの物だけ大量に受け取った？初めて夫婦の愛用品を受け取りました！」というタイトルの新しい動画が投稿された。その動画でTWICE・ジョンヨンは、歌手兼タレ