アジア株香港株急反落、不動産大手の新世界発展が上場来安値、最大26億ドル赤字か中国不動産不況長期化 東京時間11:17現在 香港ハンセン指数 17706.24（-282.83-1.59%） 中国上海総合指数 2825.52（-16.98-0.62%） 台湾加権指数 22285.98（+17.89+0.08%） 韓国総合株価指数 2673.88（-0.43-0.02%） 豪ＡＳＸ２００指数 8073.00（-18.85-0.23%） アジア株は総じて下落、中国の不動