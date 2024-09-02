8月31日から9月1日にかけて放送された日本テレビ「24時間テレビ47」（31日後6・30〜1日後8・54）で番組終盤「PART10」（1日後7・00〜8・54）の平均世帯視聴率が19・7％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが2日、分かった。番組全体の平均視聴率は世帯12・5％で歴代30位の数字、個人7・5％は同22位、コア4・7％は同28位だった。瞬間最高視聴率は午後8時45分に記録した25・4％。「全国の児童養護施設に募金マラソン」の