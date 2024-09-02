ネットフリックスシリーズ「地面師たち」を手掛けた大根仁監督（55）が2日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。同作の裏話を披露した。実際に起こった巨額の地面師詐欺をテーマにした、不動産取引をめぐる詐欺師"地面師"を描いた物語。ネットフリックスを選んだ理由について問われると「ネットフリックス側から細かく言うなって言われてるけど」と説明を始めた大根監督。「最初はネット