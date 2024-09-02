東海や近畿では１日夜から２日未明にかけ、台風１０号から変わった熱帯低気圧の影響で断続的に雨が降った。一方、北海道南東沖から津軽海峡、北陸沖にかけて前線が延び、２日夜にかけて南下する見込み。気象庁は北・東日本では大雨に警戒し、突風や落雷、ひょうに注意するよう呼び掛けた。フィリピンの東海上では１日午後９時に台風１１号が発生したが、今後西方の南シナ海へ進み、日本には影響がないと予想される。岐阜県大