中国国家市場監督管理総局（ＳＡＭＲ）は先月３０日、「アリババグループの独占行為を正すための３年間の是正措置を終えた」と発表した。ＳＡＭＲは２０２０年にアリババグループが中国国内のインターネット小売りプラットフォーム市場での独占的地位を利用して販売者に競合会社と取引を禁止する「二者択一」と呼ばれる行為を強要したとして調査に入った。一言で市場支配的地位を乱用したという理由だった。その後アリババは２０２