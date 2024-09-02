Microsoftは先日、Copilot+ PC向けの新機能である「Recall」機能について、10月からプレビュー版の提供を始めると発表した（関連記事:Copilot+ PCの「Recall」機能のプレビュー版、10月に提供 - Microsoft | TECH+（テックプラス））。Neowinが「Microsoft quietly makes controversial Recall feature uninstallable」で伝えたところによると、MicrosoftはどうやらこのRecall機能をユーザーの手でアンインストールできるようにす