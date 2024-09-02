【AFP＝時事】ロシア国防省は1日、ウクライナが首都モスクワおよび14州の発電所と製油所に「大規模な」無人機攻撃を仕掛けたが、158機を撃墜したと発表した。国防省は、無人機を撃墜した場所はウクライナと国境を接するクルスク（Kursk）、ブリャンスク（Bryansk）、ボロネジ（Voronezh）、ベルゴロド（Belgorod）の各州だとしている。モスクワ市のセルゲイ・ソビャニン（Sergei Sobyanin）市長は1日朝、同市および周辺地域は1