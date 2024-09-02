[btk_sh_index_auto][/btk_sh_index_auto] ＼第1弾のラインアップをcheck／10月11日（金）限定発売｜「イーブン ベター 50 セット 25」￥15,400第1弾は、名品揃いのスキンケアのセットが続々！ブライトニングケア「イーブン ベター」からは、肌の濁りの元にアプローチし、明るく均一なスキントーンへと導く日本処方の美容液と、紫外線はもちろんブルーライトにさらされた肌も守るジェルタイプのUVベースが入っています。紫外