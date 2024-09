Microsoftは8月29日(米国時間)、「Windows news you can use: August 2024」において、2024年8月のWindows 11に関する最新トピックを紹介した。Windows 11のタスクバーやファイルエクスプローラーの新機能、「Windows アプリ」のプレビュー版、Intune Advanced Analyticsの新しいリソース パフォーマンス レポートなどといった更新情報がまとめて報告されている。 Windows news you can use: August 2024 - Windows IT Pro Blog○2