平田良介さん（元中日ドラゴンズ、野球解説者／36歳）中日ドラゴンズでベストナインを獲得（2015年）し、キャプテンも務め、2年前に引退した平田良介さんは現在、解説者として活躍中。豪快なバッティングのイメージ通りに“思い出の瞬間”は劇的なホームランだ。元プロ野球選手・山口俊さん 六本木で白ワインとシャンパンの合うちゃんこ屋を始めたワケ■周囲の目が「ホームランバッターの平田」に変わったプロに入る前にターニ