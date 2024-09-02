元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（55）が2日、フジテレビの情報番組「めざまし8（エイト）」（月〜金曜前8・00）に出演。斎藤元彦兵庫県知事（46）を巡る疑惑告発文書問題について言及した。斎藤氏は、県庁職員らへのパワハラの疑いなどを告発する文書をめぐり、同県議会の調査特別委員会（百条委員会）で証人尋問を受けた。尋問の中で斎藤氏はパワハラの認識について問われ、そのたびに「合理的な指摘」「パワハラかどうか