8月31日、日向坂46・加藤史帆がInstagramを更新した。【写真】美肩見せのアイドル衣装SHOTを公開同日にぴあアリーナにて開催された『Song for 能登！24時間テレビチャリティーライブ』に出演した加藤。今回の投稿では、「24時間テレビチャリティーライブ、ありがとうございました。まりもり先生と。」と綴ると、爽やかな水色の衣装姿で、頬に両手を当てたお茶目なポーズの写真などを公開した。この投稿に、ファンからは「かわいい