台風による大雨で計画運休が続いていた東海道新幹線は9月1日夜、約3日ぶりに全線で運転を再開しました。2日は始発から通常通り運転しています。 【動画】東海道新幹線、2日は始発から通常運転 東海道線、静岡～掛川の上下で午前10時頃まで運転見合わせ ＜田島かのん記者 9月1日＞ 「午後6時のJR静岡駅です。新幹線発車の1時間以上前ですが、改札前の待機の列にはすでに50人以上が並んでいます」 東海道新幹線は、台風1