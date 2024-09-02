・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８３７６．６３（－３．０１） ・ドイツ・ＤＡＸ １８９０６．９２（－５．６５） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７６３０．９５（－１０．００） ・ロシア・ＲＴＳ ９１５．６０（－１７．２８） 出所：MINKABU PRESS