40年かかって完成したバイパスにつなげます！「鈴鹿四日市道路」キックオフ国土交通省 三重河川国道事務所が2024年、国道23号のバイパス「鈴鹿四日市道路」について都市計画事業の認可に伴う事業説明会を地元で開催します。国道23号「中勢バイパス」の2023年11月に開通した区間。ここへ接続する「鈴鹿四日市道路」の事業が本格化する（画像：三重河川国道事務所）。鈴鹿四日市道路は文字通り四日市市から鈴鹿市にかけて整備さ