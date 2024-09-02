２０２１年にファウンドリー（半導体委託生産）事業に再進出し「半導体王国」再建を狙った米インテルが莫大な赤字の中でファウンドリー事業部の分割と売却を検討している。ファウンドリー世界２位のサムスン電子もやはりメモリー半導体競争力の回復に集中しており、サムスン、インテル、ＴＳＭＣの「ファウンドリー三国志」は台湾ＴＳＭＣの独走体制で固まる見通しだ。ブルームバーグは先月３０日、インテルがモルガン・スタンレー