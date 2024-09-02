1999年のスタート以来、現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新し続けている「科捜研の女」。2024年の今年はシリーズ誕生25周年のアニバーサリーイヤーにあたる。そんな本作の最新シリーズ「科捜研の女 season24」が、7月3日よりスタートした。科学捜査ミステリーの原点にして最高峰に君臨する本作は、京都府警科学捜査研究所(通称・科捜研)の法医研究員・榊マリコ(沢口靖子)を中心とした、ひと癖もふた癖もある研究員たちが、専門