大東建託は8月21日、過去最大級の居住満足度調査の結果から「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2024＜全国版＞」を発表しました。今回は、全国47都道府県居住の20歳以上の男女84万2238人が選ぶ、都道府県版「住みここち」ランキングの中から、住まいの総合評価（居住満足度）に加えて、因子別に住みやすさを分析し、「家賃や不動産価格の安さ」「物価の安さ」などの設問が大きく寄与している「物価家賃因子」別に作成した「