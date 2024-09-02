2日（月）は、秋雨前線の影響で北陸や北日本で非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。東海〜関東でも局地的な雷雨がありそうで、引き続き土砂災害などに警戒が必要です。＜2日（月）の天気＞秋雨前線が北陸〜東北〜北海道にのびる見込みです。北陸では朝から、東北や北海道の太平洋側でも日中は激しい雨や非常に激しい雨が降りそうです。また、湿った空気の流れ込みが続く東海〜関東でも局地的な激しい雷雨のおそれがあります